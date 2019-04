Õpilaste teadusfestival toob kokku teadushuvilised ja parimad uurimistööde tegijad

Festivalil tutvustavad oma tööd 99 parima uurimistöö ja 23 algkooli teadusprojekti autorid. Pääs teadusfestivalile on prii ja oodatud on kõik huvilised. Festivali on külastama registreerunud enam kui 130 õpilasgruppi (ligi 4000 õpilast ja õpetajat) koolidest üle Eesti.