Tartlannad Hilja Kull ja Aita Maasik on kahepeale kokku justkui Johann Wolfgang von Goethe, kes veel 82-aastaselt luuletas säravalt, nii et lõpetas «Fausti» teise osa ja alles seejärel heitis hinge. Need kaks Tartu õpetajat hakkasid teineteisele luuletusi kirjutama, kui neil oli vanust Saksa geeniusest tunduvalt rohkem – Kullil 90 ja Maasikul 87.