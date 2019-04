Noorte muusikute karikasajus helkis väikelinn Räpina

Räpina muusikakooli noortest muusikutest saavutasid üle-eestilisel konkursil I koha Minna Emilia Vürst (I vanuserühm, 10 a, flööt, õp Oksana Iljašenko, kontsertmeister Martina Liiver) ja Aksel Vürst (III vanuserühm, 14 a, klarnet, õp Tõnu Kalm, kontsertmeister Ieva Kostanda) ning II koha Alfred Vürst (I vanuserühm, 8 a, trompet, õp Priit Sonn, kontsertmeister Jaan Kapp) ja Jakob Täht (IV vanuserühm, 14 a, metsasarv, õp Kaido Otsing, kontsertmeister Martina Liiver). Kolm karikasaajat Vürsti on õed-vennad ehk õdedele Ilvestele - kes kokku moodustavad ansambli The Ilves Sisters - on sirgumas konkurentsivõimeline järelkasv.

Ehkki muusika ei ole sport, kus mõõta sentimeetreid ja sekundeid, annab teatava mõõtme saavutuse erilisusele võrdlus oluliselt suuremate Lõuna-Eesti linnade muusikakoolidega, näiteks said Viljandi muusikakooli õpilased viis auhinnalist kohta, Võru kolm, Põlva muusikakool ühe.

Tartu muusikakoolidele tuli auhinnalisi kohti muidugi kümnetes, täpsemini 36, nagu Elleri muusikakooli direktor Kadri Leivategija sedastas. Tema sõnul oli huvi konkursi vastu rõõmustavalt suur, ainuüksi pianiste osales 170.

Räpina muusikakooli direktori Marika Klimberg-Hyötyläineni hinnangul on karikasaak väikelinna muusikakooli jaoks erakordne, ent see ei ole kaugeltki mitte ime ega juhus.

«Muusika tegemine saab alguse kodust. Muusikakooli õpetajad võivad anda kogu hingest parima ja laotada laste ette kogu oma teadmistepagasi, millest lapsed peavad ainult kinni haarama, aga see on vähetulemuslik, kui seda ei toeta lapsevanema sihikindel huvi ja kaasa elamine,» ütles ta. «Kodu toetus on harukordne noortel muusikutel Vürstidel, kelle isa on täiskasvanud õppijana Räpina muusikakooli trombooniõpilane. Lapsevanemaga igapäevane koosmängu harjutamine, nagu on olnud võimalik näiteks Jakob Tähel, on haruldane.»