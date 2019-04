Ahhaas valmivad sõjakad robotid, lahing on nädala pärast

Ahhaa Robolahing toimub tänavu neljandat korda, seekord Tartu kammivabrikus. Lahingus heitleb 23 erinevate võimete ja relvade lahingrobotit. Pealtvaatajaid ootavad korraldajad tänavu üle 1300, mis on mullusest enam, ka areen on varasemast suurem.

Robolahingu projektijuht Kaimo Kukk ütles, et sõjakaid roboteid ehitatakse lausa sõpruskondade ja perede kaupa, tunda on lahingupalaviku tekkimist.

Robotilahingu võitlejail on lihtne ülesanne: muuta vastane kahe minuti jooksul liikumisvõimetuks.

Näiteks Mihkel Sild, kes sel nädalavahetusel oli koos lastega robotit viimistlemas, poetas, et plaan on vastast altpoolt rünnata, robot on kui hästi madal muruniiduk.

«Kui ellu jääb, hakkan pärast sellega muru niitma,» lisas ta. «Praegu näete veel karu kõhtu, aga peale tuleb terasest soomus, mis on üsna löögikindel.»

Jürgen Laks ütles oma roboti juures, et on ise ka mõelnud, miks ta robotite ehitamisse nõnda palju aega matab, aga töötavat robotit näha on uhke tunne. Tema meeskonnakaaslane Risto Künnapas kiitis, et on hea, kui Ahhaa pakub sellist võimalust. «Insenerioskusi mul pole, õpin ülikoolis füüsikat, hea on siin füüsikateadmisi praktikasse panna,» ütles Künnapas.

Nende roboti rootorrelv hakkab umber korpuse pöörlema ja on sedasi ühtaegu ründerelv ja kaitserelv: takistab vastasel ligineda ja samas jagab hoope. «Kolm-neli kuud oleme nokitsenud,» sõnas Künnapas.

Kõrvalruumis käis samal ajal vineerist liimitud korpusega võistluspäevaks roosat tooni Malibu Barbi ehitus. See varasemate aastate Malibu Barbi edasiarendus on tütarlastetiimi loodud ja sedagi hakkab tunnusena ehtima varasemates võitlustes kõrvetada saanud barbinukk.

«Võistkond on küll Malibu Barbi, aga see ei tähenda, et oleksime ülifeministlikud. Meid on kolm tüdrukut ja üks poiss,» ütles Saile Mägi.

Praegu käib tema sõnul nuputamine, kuidas robot nii raskeks saada, et see raskekaalus võistlema sobiks – kaalu peab olema 55 kilo.

«Olen seda robotit ehitades elus esimest korda puurinud ja lihvinud, need tüdrukud, kes on kolmandat aastat, oskavad tõsiselt kaasa rääkida,» ütles Mägi.