Tartu ülikooli kolledžid vaevlevad rahahädas

"Mul on väga kurb sellist kirja lugeda. Me oleme väga uhked Viljandi kultuuriakadeemia üle ja minu meelest on see väga piinlik, et Eestis on üldse selline olukord tekkinud, et kõrgharidus on jäänud sellisesse olukorda," kommenteeris Viljandi abilinnapea Janika Gedvil.