Pärast 20 aastat jõuab katlamajast taas soe vesi Jõgeva kodudesse

Varik lisas, et energiatootmise ja looduse säästmise seisukohast ei ole alternatiivlahendused kuigi efektiivsed ning nende töökorras hoidmine võib tähendada kliendile tegelikkuses kõrgemaid kulusid. «2018. aastal võttis Utilitas vastu otsuse taastada Jõgeva elanikele aasta läbi sooja tarbevee teenus. Tänaseks on tehtud kõik vajalikud ettevalmistused, et kaugküttekliendid saaksid uuesti tarbida mugavat ja keskkonnahoidlikku soojusteenust,» selgitas ta.

«Siin on kindlasti suureks abiks majahaldaja, kelle poole soovitame esimesena pöörduda. Iga hoone puhul võib tekkida mitmesuguseid küsimusi, mistõttu rõhutan, et soovime iga kliendiga koos sobiva lahenduse leida. Julgustan meie poole pöörduma,» ütles Varik.

Utilitase eesmärk on kasvuhoonegaaside heitmete vähendamine ja taastuvkütuste laialdane kasutus. Energiakasutuse CO2 jalajälje piiramisel on kaugküttel märkimisväärne roll – hoone, mis tarbib taastuvatest energiaallikatest toodetud soojust, edendab kliimasõbralikku energiatootmist ning aitab vähendada CO2 heitmete paiskumist atmosfääri. «Kaugküttekliendid saavad muretult tulevikku vaadata ning olla kindlad, et nende kodu küttelahendus on efektiivne ja keskkonnanõuetele vastav ka aastakümnete pärast,» kinnitas Utilitase Jõgeva piirkonna juht Endel Varik.