Põltsamaal algab laulu- ja tantsupeo supitegu

«Kõik peosupid on saanud endale tänavuse peo motiivides kujunduse ja loomulikult on kõigil ka lihtsalt avatav purgikaas. Peosupid on hea võimalus kogu Eesti rahvale saada osa tänavusest juubelipeost,» rääkis Põltsamaa supitootmise turundusjuht Marek Viilol.

«Suppi keedeti mitmeks päevaks ette, kõige levinumad olid herne-, oa-, läätse- ja hapukapsasupp, osades peredes söödi juba ka kartulisuppi. Kahjuks pole dokumentides säilinud infot selle kohta, mida sõid laulupeolised 1869. aastal, tõenäoliselt võtsid oma toidumoona kodust kaasa, aga teada on, et 90 kopika eest sai osaleda Vanemuise seltsimajas toimunud pidusöögil,» rääkis Kannike.

Täielikult on uuenenud ka toidunõud, mis esmakordselt on valmistatud kiiresti taastuvast taimsest toorainest (maisist ja puidust). Kartongist supikausside jaoks vajaminev puit pärineb vastutustundlikult majandatud metsast ja osaliselt kasutatakse ka taaskasutatud kartongi. Supilusikate tooraineks on mais. Kõik nõud vastavad toiduohutusnõudele ja standarditele ning on kontrollitud tingimustes tööstuslikult komposteeritavad, lagunedes 12 nädalaga. Tootjaks Suurbritannia ettevõte Vegware, mille peakontor asub Šotimaal.