Läti president tunnustas tartlasi

«Läti ja Eesti on väikesed rahvused ning meie mõlema vara on meie inimesed,» sõnas Vējonis. Ta lisas, et parim investeering inimestesse on haridus, kuna haritud inimesed hoiavad omakorda elus vabadust ja panustavad tehnoloogiasse, mis on kahe riigi tulevik. «Praegu on juba näha, kui paljud meie mõlema riigi ettevõtted on ülemaailmselt edu saavutanud. Talendid muudavadki väikse riigi suureks,» ütles ta.