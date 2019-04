Eesti Panga rahanäitusel näeb ka Tartu nahk- ja liivaraha

Kodurahadeks nimetatakse kohaliku tähtsusega väärtmärke. Sellist raha on kasutatud näiteks linna, ettevõtte või mõisa piires tehingute tegemiseks ja nende hõlbustamiseks. Koduraha võetakse sageli käibele siis, kui on puudus ametliku vahetusraha järele, näiteks sõja ajal või pärast sõda.

Kui tänapäeva raha valmistatakse puuvillast, siis on Eestis olnud ka aegu, mil tehti raha nahast. 19. sajandi alguses otsustasid peaaegu kõik Eesti linnad kasutusele võtta koduraha, et korrastada ja tugevdada linna rahanduslikku seisu. Pärast sõda oli ametlikke maksevahendeid vähe. Nii andis ka Tartu linnavalitsus 1812. aastal välja nahast 25- ja 50- kopikalise ja ning rublase rahatähe. Nendest on teadaolevalt säilinud ainult 50-kopikaline raha ovaalsel valgel nahal.