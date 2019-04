Tartu hakkab erakoolidele toetust maksma

«Igal aastal õpilaskoha maksumus tavaliselt suureneb, kasvõi seetõttu, et palgad tõusevad ja need koolid tunnevad end natuke vähem toetatuna,» nentis Raave. «Pealegi võtab riik aluseks linna keskmise õpilaskoha maksumuse. See kujuneb suurte ja väikeste koolide põhjal kokku. Linna koolid on enamasti suured, 700 ja enama õpilasega, väiksema kooli õpilaskoha maksumus on aga suurem. Sätestatava baastoetuse mõte on selles, et linn katab nii tekkiva vahe.»

Baastoetuse suuruseks kujuneb 2019. aastal 11 ja 2020. aastal 10,5 eurot õpilase kohta kuus ning see ongi summa, mida linn hakkaks erakoolides õppivate kõikide Tartu laste pealt maksma lisaks riiklikule 70 eurole. «Vahet pole, kas erakool asub Tartus või kusagil mujal, see raha käib õpilasega kaasas,» ütles Raave.

Toetuse prognoositav kulu linnale on tänavu 79 300 eurot, tuleval aastal 180 300 eurot ning ületuleval aastal 190 800 eurot.

Muutuv suurus

Baastoetuse suurus on igal aastal erinev ja selle arvutamise valem võtab arvesse õpilaskoha maksumuse üleriigilise piirmäära, mis tänavu on 91 eurot ja mida arvutab rahandusministeerium, ning riigi poolt Tartu erakooli õpilase kohta makstava toetuse. Täpsemalt on baastoetus pool nende vahest. «Kui meie õpilaskoha maksumus suureneb, siis see küll mõjutab riigi toetust, aga alles aastase viivitusega,» lisas Raave.

Erakoolid mitmekesistavad Tartu linna koolivõrku ning on selle oluline osa, kõlab toetuse põhjendus eelnõus.

Teiseks on Tartus plaanis sätestada kasvava erakooli toetus. Raave selgitusel on selle mõte, et riik ei toeta neid õpilasi, kes on erakooli lisandunud õppeaasta alguses, riikliku toetuse aluseks on 10. novembri seis. Kui erakool võtab sügisel uusi õpilasi, jääb neli esimest kuud riigi toetusega katmata ja selle raha plaanib linn ise maksta. Kulu linnale sellest on aastas umbes 24 000 eurot.

«Erakoolid asuvad üsna heades kohtades, kus linnal endal on õpilaskohti juurde vaja. Nad vähendavad linna koolide koormust. Teiseks loovad erakoolid lastele rohkem valikuid, olgu usulistel või muudel maailmavaatelistel alustel,» ütles Raave.

Nende reeglite alla mahub Tartus praegu viis erakooli: Tartu Erakool, Tartu katoliku hariduskeskus, Tartu kristlik põhikool, Tartu luterlik Peetri kool ja Tartu Waldorfgümnaasium.

Rahvusvahelise kooli toetus

Volikogu eelnõus on kavandatud ka kolmas toetuse tüüp – nendele erakoolidele, kellele riik tegevuskulu toetust ei maksa. Tartus on selline kool praegu üksnes Tartu rahvusvaheline kool, mille õppemaks on riigi kehtestatud määrast kõrgem. Rahvusvaheline kool saab selle aasta lõpuni riigilt toetust erakooliseaduse alusel 52,50 eurot õpilase kohta kuus. Uuest aastast aga riigilt enam tegevuskulutoetust ei tule. Eelnõu järgi kaetaks 2020. aastast linna toetusega seal õppivate tartlaste kulu riigi tegevustoetuse määrast 60 protsendi ulatuses.

«Sellist kooli on linnas vaja – kuhu muidu lähevad need õpilased, kes ei räägi eesti keelt. See toetus on ehk küll sümboolne, aga näitab linna head tahet rahvusvahelist haridust toetada,» ütles Raave. «Samas laieneb see toetus ka alustavale koolile, kuid alates uue kooli kolmandast tegutsemisaastast.»