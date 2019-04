Maarjamõisa haiglas algab suvel suur remont nii köögis kui ka palatites

Maarjamõisa suure haigla töötajaid ja patsiente ootab keeruline aasta, sest seal läheb mõne kuu pärast lahti kolme vana korpuse ümberehitus nii keldris kui ka kõrgematel korrustel. Need suured tööd on vaja käsile võtta, et tuleval aastal saaks alata meditsiinilinnaku kolmanda haiglakompleksi rajamine.