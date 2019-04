Tõnu Lehtsaar väärtuste kogemisest: ühe meelest demokraatia ja isikuvabadused, teise meelest ogarus ja perverssused 

Mulle on silma jäänud, et väärtustest räägitakse kahte moodi. On neid väärtusi, mis on selgeks õpitud ja mida teatakse peast, kuid mis jäävad kuidagi kaugeks ja külmaks. On aga ka väärtusi, mis on lähedased, mida tuntakse ja teatakse ning mis otsekui elavad inimeses.

Mulle tundub, et meie päris väärtused on just need, mis meis tekitavad tundeid ja mõtteid, mis panevad meid tegutsema ja mille järgimine pakub rõõmu, rikkumine teeb aga kurvaks.

Väärtused on mõisted, mis on vajalikud eksistentsiks. Kõik see, mis tagab inimesele või ühiskonnale mingis tähenduses identiteedi, on selle inimese või selle ühiskonna väärtused.

Autojuhi väärtuseks on auto, sest ilma selleta ta ei saa olla autojuht. Emaks olemise alusväärtuseks on laps. Aus olemine rajaneb tõepõhisusel, sest valetades ei saa olla aus. Demokraatliku ühiskonna põhiväärtuseks on rahva tahtega arvestamine.

Seega võivad olla väärtusteks asjad, inimesed, protsessid ning ka abstraktsed mõisted, nagu väärikus ja tõde. Kõik see, kelle või mille kaudu me ennast mingis tähenduses määratleme ja kogeme, ongi meie väärtus.

Väärtuskonflikti teeb raskeks see, et eriti abstraktsete väärtuste üle on raske vaielda, kuna need ei ole alati ratsionaalselt põhjendatavad.

Öeldakse, et väärtustega ei kaubelda. Kui me määratleme iseennast väärtuste kaudu, siis võiks parafraseerida, et iseendaga ei kaubelda. On tegusid, mida me ei saa teha, ja sõnu, mida me ei saa öelda, sest seda tehes me pole enam meie ise.

Näiteks me ei löö oma ema, sest normaalne inimene nii ei tee. Muhameedlane ei söö sealiha, sest see on tema jumala tahtega vastuolus. Teadlane ei võltsi andmeid, sest tema eesmärk on mõista tegelikkust. Politseinik ei võta altkäemaksu, sest tema töö on tagada seaduskuulekus.

Väärtuste üks omadusi on nende kogetavus. Selle teemaga tegeles 20. sajandi algupoole Dorpati religioonipsühholoogia koolkonna üks juhte Werner Gruehn (1887–1961). Tema võttis kasutusele mõiste väärtuskogemus (das Werterlebnis), mille all ta mõtles väärtusega seoses tekkivaid protsesse inimese hinges.

Gruehni üks tähelepanekuid oli, et väärtuselamus tekib vaid nende väärtustega seoses, mis inimest sügavalt puudutavad. Meie sügavamad väärtused on seotud meie minaga, sellega, kes me oleme. Need asjad, sündmused ja kategooriad, mis meid ei puuduta, ei saa meile väärtuseks olla.

Peale isikliku sisemise seose võivad väärtused kaasata meis erinevaid psüühilisi protsesse. Nendeks võivad olla näiteks mõtted, tahe, kujutlused ja emotsioonid. Me mitte ainult ei toetu oma väärtustele, vaid ka elame neid läbi, kogeme neid.