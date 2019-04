Konkurentsiamet puistas pettuse välja selgitamiseks põllutehnika turuliidrite kontoreid

Traktorite paraad Maamessil. Pilt on illustreeriv

Teisipäeval otsisid konkurentsiameti töötajad koos kriminaalpolitseinikega Põhja ringkonnaprokuratuuri juhtimisel läbi kuus põllumajandusega seotud ettevõtet, et uurida võimaliku konkurentsikuriteo toimepanekut ning põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametile (PRIA) toetuste saamiseks valeandmete esitamist. Teada on, et teiste hulgas otsiti läbi põllumajandusmasinaid müüvate ettevõtete Baltic Agro Machinery, Agriland, Tatoli ja Dotnuva Baltic kontorid.