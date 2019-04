Vaid nädalapäevade eest otsustas erakond Isamaa, et loodavas uues koalitsioonis asub kultuuriministrina tööle Tõnis Lukas, kes on varem kahel korral sama ametit pidanud hariduse valdkonnas. Lukas naaseb poliitikasse pärast seitsmeaastast pausi, vahepeal on ta olnud nii Eesti Rahva Muuseumi juht kui ka Tartu kutsehariduskeskuse direktor ning, nagu ta ise ütleb, tundnud end lugupeetud inimesena, keda ei sõimata ega mõnitata.

Tõnis Lukas, ühes varasemas intervjuus tõdesite, et olete nüüd mõnda aega päriselus stažeerinud ning saanud poliitikasse naasmiseks kogemuste ja ideede poolest rikkamaks. Mida see aeg siis teile täpsemalt andnud on?

Olen olnud ameteis, mis on aidanud mul jõuda äratundmisele, et mulle on südamelähedasem ikkagi igapäevane tegutsemine ja igasuguste protsesside juhtimine. Praktiline ja rakenduslik töö, mitte teooriaga tegelemine.