Eile keskpäeval paigutasid Tartu mänguasjamuuseumi töötajad muuseumi linnalaste tuppa nuku, millega ligi üheksakümmend aastat tagasi mängis üks Soomes elanud tatari rahvusest tüdruk. Kaks kilomeetrit eemal Eesti Rahva Muuseumi fotolaboris oli samal ajal lauale lahti pakitud Lübeckist kohale jõudnud puust kodalukk. Nukku ja lukku ühendab asjaolu, et kuigi pikalt asunud võõrsil, on need valmistatud Eestis.