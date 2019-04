Rist soosaarel meenutab noorte meeste viimast võitlust

Üsna pea sai selgeks, et andmeid on vähe ja need vähesedki on segased. Rahva seas levinud juttude järgi löönud 1955. aasta sügisel rabas lahingut grupp metsavendi ja terve Nõukogude väeosa. Võitlus olnud kestnud terve päeva ning väidetavalt oli metsavendi rünnatud ka lennukitelt.