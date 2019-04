Indrek Pajur: otsustavalt sulastest peremehi tegemas

Väga eestlaslikult suudeti aga pikki vaidlusi pidada tehniliste üksikasjade üle ja mitte kõik Eesti erakonnad polnud lõpuks valitud lahenduskäiguga rahul. Fakt on aga see, et mõisnike maaomand suures ulatuses võõrandati ja esialgu tehti seda ilma igasuguse kompensatsioonita!

Siin tulebki taas sisse äärmuslikkus ja jällegi huvitavad paralleelid tänapäevaga. Ilma hüvitiseta maa ära võtmine oli lääne poolt vaatavatele sõbralikele riikidele midagi röövimisetaolist, mida Eesti valitsus siinsete vanade maaomanike kallal toime pani. See näis kahtlemata äärmuslik ja tekitas palju vastukaja. Eestlastele oli see üldiselt aga mõistetav ja ka loogiline. Miks pidanuks maksma hüvitist millegi sellise eest, mis oli aastasadu varem meilt endilt röövitud?

Nii jäetigi hüvitis maa eest mõisnikele esialgu maksmata. Küll aga tuleb siinkohal rõhutada sõna esialgu.

Eesti on ka uuemal ajal kokku puutunud tõsiasjaga, et meie sõbrad läänes ei saa meie toimetuste isetaolistest juurtest ja algetest aru, mille tagajärjel oleme sunnitud kohanduma välistele ootustele. Sageli ei ole meid isegi mitte sunnitud, vaid nii on lihtsalt mugavam.

Umbes sama lugu oli ka maareformi ja maade kompenseerimisega. 1920. aastate teises pooles soovis Eesti võtta välismaalt suuremat laenu ja et seda laenu ikka antaks, otsustati partnerite silmis oma äärmuslikkust mõnevõrra maha lihvida ja riigistatud maa varasematele omanikele kompensatsiooni maksta.

Mida tegi selle peale rahva sisemine õiglustunne, seda on keeruline täpselt mõõta. Küll aga on selge see, et tol ajal oli elus veel inimesi, kelle mälestuste vahetu osa oli kogemus mõisatallis saadud ihunuhtlusest.

Valdkondi, milles on vaja julget ja otsustavat lähenemist, leiab tänapäeval küllaga. Asutav Kogu alustas sada aastat tagasi, aga meil pole pisukestki võimalust väita, et mingil hetkel võiks nähtus nimega Eesti riik lõplikult valmis saada.

Olen proovinud paari näitega kirjeldada seda, kuidas Asutava Kogu tegevus olukorda Eestis märkimisväärselt muutis. Muudatused olid põhjalikud, nad olid sügavad ja radikaalsed. Kümned tuhanded uued talud on selle tunnustäht.

Selliste muudatuste tegemine nõudis julgust ja kindlust. Selle kõige kõrval tuleb küsida: kas ka praeguses maailmas oleksime valmis sama julgeteks, sama äärmuslikeks sammudeks? Mulle tundub, et pigem mitte, ja just kartuses sellesamuse äärmuslasetiitli ees. Mugavam on hõljuda vaikselt loksuvas kanalis, mis oma kindla vooluga sind ise kannab ja liiga ei põruta. Selgete seisukohtade asemele tuleb ümar mull, sest ümaral mullil pole nurki ja nii ei saa keegi pahaseks.

Lõpuks lähevad mullid aga lõhki ja nii võib juhtuda ka ühiseluga, mis sellisele toimimisele on rajatud.

Valdkondi, milles on vaja julget ja otsustavat lähenemist, leiab tänapäeval küllaga. Asutav Kogu alustas sada aastat tagasi, aga meil pole pisukestki võimalust väita, et mingil hetkel võiks nähtus nimega Eesti riik lõplikult valmis saada. Muutub maailm meie ümber, muutub ka Eesti. Omaette küsimus on muidugi see, kas muutused teeb Eesti kaasa muutjana või muudetavana. Lootkem säilitada võime olla muudatuste juhid ning olgem valmis selleks, et need muudatused ei pruugi tulevikus olla enam kosmeetilist sorti. Kui neid ei tee me ise, siis teeb need planeet.

Lõpetuseks mõelge palun sellele, kuivõrd radikaalselt kohtleb oma teele sattunut keskmine taifuun või orkaan. Selle kõrval oli Asutav Kogu siidkinnastes.