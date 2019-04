Ma loodan, et see on huvi meie rahvuseepose vastu. Kahtlustan, et väga paljud ei ole võtnud «Kalevipoega» ise läbi lugeda ja lavastus on neile üks võimalus teha esimene sügavam tutvus meie eeposega, Kreutzwaldi enda tekstiga. Loodetavasti on publikut toonud juurde ka suusõnaline soovitus nendelt, kes on lavastust näinud.