Kõigi Eesti Laulul poliitilisteks kõnedeks kohta pole

Märtsi keskel sotsiaalmeedias kulutulena levima hakanud südamekujulise sildiga kampaania Kõigi Eesti on nüüdseks muutunud samanimeliseks kodanikualgatuseks, mille juhtrühm korraldab sel pühapäeval Tallinnas lauluväljakul tasuta kontserdi Kõigi Eesti Laul. Seal astub üles üle kümne Eesti muusiku, kelle seas on ka Ivo ja Robert Linna, Noëp, Ewert and The Two Dragons, Laura, Lenna ja teised. Kontserdi sõnum on «Meie ei karda. Seisame koos vabaduste eest!».