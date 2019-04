Arvan, et see oli juhuste kokkulangemine. Astronoomia on mind mingil määral kogu aeg huvitanud, aga ülikoolis pakkus huvi ennekõike modelleerimine. Ja ma alustasin oma bakalaureusetöös meie naabergalaktika Andromeeda modelleerimisega. Sealt edasi läks asi loomulikku rada pidi ja nüüd olen siin, kus olen. Praegu modelleerin matemaatiliselt universumi kärgstruktuuri ehk galaktikate jaotust, see on üks minu teaduslikest huvidest.