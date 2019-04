Nevil Reinfeldti töölt lahkumise põhjuseks on erimeelsused juhtimises.

Kuus aastat Tartu ülikooli IT-osakonna juhina töötanud Nevil Reinfeldt lahkub ametist. Töölt äramineku põhjuseks on erimeelsused juhtimises. «Jah, selline avaldus on tehtud,» kinnitas Nevil Reinfeldt. Ta lisas, et paneb ameti maha mai algusest.