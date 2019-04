Teetööd vajutavad pitseri isegi Hauka laadale

«Töösse läheb hästi palju objekte, meil on tänavu selleks 56 miljonit eurot, mis on veerandi võrra rohkem kui mullu,» ütles maanteeameti Lõuna regiooni ehitusosakonna juhataja Oleg Lužetski. Suuremaid objekte on viis-kuus. Üks neist ongi Jõgevamaal Pikknurme ja Puurmani vahel 4,7-kilomeetrisel lõigul 2 + 1 möödasõiduradade ehitamine. Selleks kulub veidi üle 5,7 miljoni euro, töödele tuleb punkt panna hiljemalt detsembris.

Kordades odavam töö on Tartus juunis ees ootamas Variku viadukti vuukide vahetus ja maanteesilla asfaltimine, kuid et tegu on suure liiklusega viaduktiga, tekitab see remont autojuhtidele oma kuu aega ebamugavusi.