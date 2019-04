Kelly Kukin: taplus viimse viinapitsi pärast

Näiteks sai politsei 6. aprillil teate, et Kohtla-Järvel Uue tänava korteris tungis 32-aastane mees kallale oma 36-aastasele elukaaslasele. Politseinikud pidasid mehe kahtlustatavana kinni. Samal päeval pidi politsei Kohtla-Järvel taas väljakutsele reageerima, seekord kiirustama Outokumpu tänava korterisse, kus 50-aastane mees tungis kallale 71-aastasele ämmale. Politseinikud pidasid sellegi mehe kinni.

Väljakutsed jätkusid. Narva-Jõesuus Jaan Poska tänava korteris lõi 35-aastast naist korduvalt tema 33-aastane abikaasa. Narvas Võidu prospekti korteris tungis 36-aastane mees kallale sama vanale elukaaslasele. Ja politseinikud võtsid temagi kahtlustatavana kaasa.

Narvas Uusküla tänava korteris lõi 29-aastane mees korduvalt oma 24-aastast elukaaslast.

Need kõik on laupäeval Ida prefektuuri korrakaitsjaile tehtud väljakutsed, vähemalt sama palju leidub neid ka Põhja prefektuuri info hulgas. Hulk väljakutseid leiab ka Lääne ja Lõuna prefektuuri ööpäevainfost, kuigi tuleb tõdeda, et need piirkonnad on väheke rahulikumad.

«Eestlastele meeldib juua,» ütles politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher aastat kokku võtval pressikonverentsil läinud aasta alguses. Olukord pole põrmugi muutunud. Ning ka tänavu, võttes kokku möödunud aastat, tuli korrakaitsjatel tõdeda, et peaaegu kõik tapmised pandi toime alkoholijoobes.

Ka koduvägivalla juhtumeis on käetõstja enamasti tarvitanud alkoholi.

Alkohol on politseitöös üks murekohti, sest selle liigtarbimist on palju. Lõuna prefektuuri Tartu ennetus- ja menetlustalituse juht Üllar Sõmera nentis aasta alguses, et tapmise paragrahvi alla minevad süüteod pandi toime tuttavate ringis, põhiline süüdlane oli alkohol. Samuti ütlesid politseinikud, et ka koduvägivalla juhtumeis on käetõstja enamasti tarvitanud alkoholi. Politseinike sõnul on üsna tavaline, et naine esitab süüdistuse ning hiljem, kui asjaosalised on kainenenud, võetakse süüdistus tagasi.

Võitlus koduvägivalla vastu käib iga päev ning politsei statistika näitab, et aina enam julgevad inimesed koduvägivallast teatada. Uuemat sorti koduvägivald esineb puudega inimeste ja nende hooldajate vahel, kes peavad samuti pensioni ja alkoholi pärast võimuvõitlust.