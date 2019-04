Pilt ja video: puiduhakkur järab Maamessi platsi tarvis läbi 400 tihumeetrit puitu

Maamessi projektijuhi Margus Kikkuli sõnul valmib hakkpuit esmakordselt just messiterritooriumil. Selle tarvis toodi palgikoormad kohale juba märtsis, kui ilm veel metsatöid soosis. «Hakkpuidust teed ja platsid on Maamessi lahutamatu osa, mis loovad sündmusele erilise hõngu,» märkis Kikkul.

Nagu ka varasematel aastatel, nii ka tänavu leiab hakkpuit pärast messi uue otstarbe Tähtvere Spordipargi terviseradadel. «Puiduhake on hea taakasutatav materjal ja meil on hea meel, et saame anda panuse terviseradade uuendamiseks,» ütles korraldaja.