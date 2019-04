Tartu rattaralli viib osalejad taas uutele teedele

38. Tartu rattarallil on kavas kaks distantsi: 124 ja 56 kilomeetrit. Kui lühema sõidu marsruut on sama, mis mullu, siis pikem distants on ligikaudu viiendiku osas uue näoga.

«Uus lõik on looduslikult väga ilus, pakkudes kohati tõeliselt maalilisi vaateid. Varem pole me saanud seda kasutada, kuna tegu on olnud kruusateega. Eelmisel aastal sai see lõik aga asfalteeritud, mis avardas radade planeerimisel meie võimalusi,» ütles rattaralli peakorraldaja Indrek Kelk.