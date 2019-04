Elu kahe kuulsuse varjus

«Olla andekate ja kuulsate vanemate laps pole alati mulle just kasuks tulnud,» märgib Andrus Eelmäe (pildil) raamatu sissejuhatuses. «Nende edukus oli aastaid mõõdupuuks, millega mind võrreldi, nende tuntus lisas kõigile mu tegudele värvi. Siiski on suur õnn olla näinud lähedalt nii suuri lavageeniusi, nagu olid mu vanemad. Need inimesed, suured kunstnikud, kelle pärast tuldi teatrisse, kelle osatäitmistest räägiti pikka aega hiljemgi, olid minule lihtsalt ema ja isa.»