Väike-Anne kanali elavdamine võtab veel aasta jagu aega

Annelinna elanik Hannes Kärsna ja veel paar huvilist soovisid paar aastat tagasi Eedeni taha Väike-Anne kanalile rajada paadisadama ja selle kõrvale kõigile mõeldud puhkeala. Sadamat ei ole, on vaid võsa ja prügi, tõdes Hannes Kärsna.

Ligi 30 000 elanikuga Annelinn on Tartu suurim linnajagu, Väike-Anne kanali ääres oleks inimestel tore jalutada ja aega veeta, aga siin on vaid võsa ja prügi võsa all, iseloomustas aastakümneid kasutuseta seisnud Väike-Anne kanali äärset ala annelinlane Hannes Kärsna.