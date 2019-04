Gert Prants: ehitame korvpalli samm-sammult taas Tartu vääriliseks

Spordis on lainetus normaalne nähtus: see tähendab, et võistkond on tipus, seejärel langeb allapoole ja tõuseb taas. Nii on ka individuaalaladel, eriti nii väikeses riigis nagu Eesti. Näiteks on kettaheitjate tase praegu tagasihoidlikum kui mõni aasta tagasi, ent Eesti naiste tennis on maailma tipus.

Noortespordiga hästi kursis olevad inimesed teavad, et aastakäigud pole vennad. Mõnel aastal leidub andekamaid rohkem, mõnel aastal vähem. Kõik treenerid tahaksid töötada ainult talentidega, kuid see, mis mingi spordiala lõpuks täielikku tippu viib, on hoopis kõrge keskmine tase. Õnneks jätkub meil Eestis ja Tartuski südamega treenereid, kes teevad pidevalt head tööd ning hoiavad standardit.

See, et Tartu ja kogu Eesti korvpallis on juba kaua valitsenud heade mängijate puudus, ei ole korvpallisõpradele uudis. Madalseis on normaalne olukord, lihtsalt see oleks võinud kesta lühemalt. Hiljuti koondise karjääri lõpetanud Kristjan Kangur, Gregor Arbet ja Janar Talts on Eestit esindanud kaua aastaid. Ühest küljest näitab see nende väga kõrget ja teisest küljest ülejäänud korvpallurite madalat taset, sest konkurentsi nende kohale polnud.

Selle üks põhjus, et Tartust ei ole pikka aega tulnud tippmängijaid, võib olla asjaolu, et kogu aur läks esindusvõistkonnale. Kuna polnud piisavalt vabu treenereid, jäi järelkasvuga tegelemine unarusse.

See, et Tartu ja kogu Eesti korvpallis on juba kaua valitsenud heade mängijate puudus, ei ole korvpallisõpradele uudis. Madalseis on normaalne olukord, lihtsalt see oleks võinud kesta lühemalt.

Põhjus võib olla ka mujal. Tartu ülikooli akadeemiline spordiklubi (TÜASK) alustas noortekorvpalli arendamist 2007. aasta sügisel poistega, kes on sündinud 1998. aastal. Igal aastal võeti vastu uus aastakäik, nagu ühes korralikus korvpallikoolis asi olema peaks. Selle eesmärk oli kasvatada järelkasvu TÜ/Rockile (2007. aasta kevadel mängisid meeskonnas Tanel Tein, Martin Müürsepp, Gert Kullamäe jt). See võistkond mängis kõrgel tasemel ja seal oli viis tartlast, lisaks veel neli eestlast.

Kerime aja kümme aastat tagasi: 1997. aasta kevadel mängisid SK Polarises kõik Tartu korvpallikooli mängijad (v.a Martti Lasn, kes tuli Pärnust ja õppis Eesti põllumajandusülikoolis). Mainin, et need sportlased vedasid Tartu korvpalli nii kõrgesse tippu, mida me kõik siiani taga igatseme. Nad ei teinud seda ainult võites, vaid ka kaotades ja võideldes.

Tahaksin pikalt kirjutada sellest, kui palju on need mängijad ja võistkonnad mind positiivselt mõjutanud, kuid ei hakka seda praegu tegema.