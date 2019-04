Selts tahab Tallinnasse Jaan Tõnissoni monumenti ja väljakut

Tõdeti, et Tõnissoni kodumaja Tartus Anna Haava tänaval on kinnisvarafirma poolt renoveeritud ja korda tehtud, kuid seltsil pole raha, et seda osta, nagu ka mitte äriplaani selle ülalpidamiseks. Seltsi auväärsed liikmed eesotsas Agu Kulliga olid samas seda meelt, et tuleb jätkata läbirääkimisi linna ning valitsusega, leidmaks võimalusi maja avalikku kasutusse tuua. Seejuures pakuti muu hulgas välja idee kujundada hoonest eri seltside kooskäimise koht.