Suletud siibriga pliidist imbunud vingu tõttu hukkus 88-aastane mees

Pliidi siiber oli suletud, kuid pliidi alt leiti pooleldi põlenud puud, mis siibri avamise järel kohe süttisid. Ruumides oli viibinud ka elanikust 55-aastane naine, kes viidi haiglasse. Päästjad juhivad tähelepanu sellele, et nähtamatut ja lõhnatut, kuid ülimürgist vingugaasi aitab õhust tuvastada ainult vingugaasiandur.

Tavaline suitsuandur vingugaasile ei reageeri. Vingumürgistusele on iseloomulik peavalu, peapööritus, kohin kõrvades, õhupuuduse tunne, iiveldus, üldine nõrkus ja apaatsus. Mürgistuse süvenemisel tekib motoorsete keskuste halvatus, kusjuures teadvus säilib. See tähendab, et inimene saab aru tekkinud ohu suurusest, tahab ohtlikust keskkonnast väljuda, kuid ei suuda seda enam teha.