Video: huligaanid süütasid kortermaja trepikojas suitsuküünlad, päästjad reageerisid suurte jõududega

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk märkis, et sündmus oli alguses ärev, sest polnud teada, millega täpselt tegu. «Õigepea selgitasid päästjad, et tegu on suitsuküünaldega, sestap oli trepikojas suitsuhaisu, ent kellelegi neist küünaldest ohtu ei olnud,» kinnitas Virk. Ta lisas, et politseile on trepikojas suitsuküünlad süüdanud kaks noormeest teada ning nendega on suheldud, et nad edaspidi selliseid rumalaid tempe ei teeks.