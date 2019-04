Galerii: Lemmatsi tanklasse sisse murdnud mees lahkus tühjade kätega

Sündmuskohal selgitas politsei, et tanklasse on aknaklaasi lõhkumise abil sisse murtud, kuid esialgu vajab veel täpsustamist, kui suure kahju kurjategija tanklale tekitas. Politsei tegeleb üksikasjade ja tanklasse sisse murdnud isiku selgitamisega.

Lemmatsi tankla juhataja Marina Maninen märkis, et sissemurdja tegevus oli imelik, sest midagi kaasa ei võetud. Kaamerasalvestuse alusel võib öelda, et tegemist oli mehega. «Kaamerapildist oli näha, et ta otsis läbi kapid, ilmselt lootis mees leida raha,» sõnas ta. Maninen ütles, et Lemmatsi tanklasse murti sisse ka mullu augustis.