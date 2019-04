Aprillikuus päästavad talgulised pulma kiirustavaid konni

Kevadel, kui veekogudel sulab jää ja maapind muutub pehmeks, hakkab loomariigis kihama elu. Konnad on Emajões mugavalt talvitunud, sest seal on arvestatav vool ja läbikülmumise ohtu seal pole. Aprilli keskel hakkavad nad pesituspaika liikuma, et pidada pulmi ja saada järglasi. Just Emajõgi on põhjus, miks ülikoolilinn on koduks tuhandetele konnadele.