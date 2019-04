Elektriteatris võisid tartlased eelmisel nädalal näha filmi «Skandinaavia vaikus». See oli kolmapäevane eriseanss, kus kohal olid nii filmi režissöör Martti Helde kui ka üllatusena üks peaosatäitjatest, juba Rainer Sarneti «Novembris» kinosõprade hinge hiilinud Rea Lest. Meespeaosas on «Skandinaavia vaikuses» siinsele teatri- ja filmipublikule tuttav Reimo Sagor Vanemuisest.