Meiu Mündi isikunäitusel võib leida liivaterast maailma

Kunstniku teosed on pigem pööratud sissepoole ning näivad esmapilgul vaikivat, kuid ootavad siiski, et iga vaataja looks oma loo ja maailma. «Kui sulle on antud võime näha liivateras maailma, võid end pidada õnnelikuks inimeseks. Maailm on müsteerium: iga olend, tekkiv situatsioon, asi ja ese ses ilmas on ainulaadne. Maailm, milles eksisteerime, on suuresti illusioon, igaühe enda loodud konstruktsioon,» seletas Münt.