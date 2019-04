Enn Tegova maalis näituseks igavtsuse

«Põhiliselt on pildid valminud kodus last hoides ja ehk on tunda ka rõõmsat kodukesksust,» selgitas kunstnik. «Igakülgset abi on modellidena osutanud tütar Rahel ja teised pereliikmed. Rahel on poolteist aastat täis ja varastab isa tagant pintsli, maalib rõduaknale, vahel ka diivanile. Rahelile meeldis Konrad Mägi ja Michel Sittowi näitus, nagu mullegi. Kasutasime neidki mõlemaid modellidena.»