Just Läti toob Aparaaditehasesse meie lõunanaabrite kultuuri

Just Läti tegevust juhib Tartu läti seltsi esinaine Ilze Salnāja–Värv. «Soovime tutvustada Tartu elanikele ja linna külalistele Läti kunsti, kirjandust, nüüdisaegse knihviga rahvariideid ja ehtekunsti,» märkis ta. «Külastajad saavad tutvuda läti toidu ja jookidega. Oleme alustanud koostööd Läti disaini kaubamärkidega, nagu Cita Rota, Amber Sisters, San Fashion, Rain Sister, Beji Magab, Renate Rose jt.»

Esimeseks näituseks on välja pandud kunstnik Zane Shumeiko pilte. Just Lätis on Salnāja–Värvi sõnul kavas korraldada ka filmiseansse ja kontserte.