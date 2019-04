Rütmika Elite Team jõudis rühmvõimlemise MK-etapil esikuuikusse

«Võrreldes esimese MK-etapiga Sofias on tüdrukud teinud tubli edasimineku. Juurde on tulnud enesekindlust, liigutuste teravust, paranenud on üldine vastupidavus,» rääkis VK Rütmika Elite Teami treener Maarja Jaanovits. «Ent töö kodusaalis jätkub, sest võistluskava viimane veerand vajab täpsustamist ja kinnistamist,» lisas ta.