Gümnasistid kureerisid muuseumis muusade maailma

Üks näituse kuraatoritest on Hugo Treffneri gümnaasiumi kümnendas klassis õppiv Liisa-Lota Jõeleht.

Seda, et gümnasistidest saavad päris näituse kuraatorid päris muuseumis, juhtub harva. Kuid just sellise idee pakkus välja Tartu kunstimuuseum. Ja neli muuseumi noorteklubisse kuuluvat gümnaasiumiõpilast – Liisa-Lota Jõeleht (Hugo Treffneri gümnaasium), Saskia Kolberg (Jaan Poska gümnaasium), Killu Simson ja Liisa Veddel (mõlemad Miina Härma gümnaasiumist) – just selle ellu viisidki.