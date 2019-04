Rentnik tahab tasuta omandada Emajõe Suursoo looduskeskuse

Läinud neljapäeval peetud istungil kiitis Luunja vallavolikogu heaks looduskeskuse, selle abihoone ja osa maa tasuta omandamise plaani. «Keskus asub Luunja valla territooriumil ning see on hea asukoha ja suurte võimalustega koht,» põhjendas Luunja vallavanem Aare Anderson soovi. «See on korralikult välja ehitatud paik Emajõe ääres, mida saab kasutada avalikes huvides. Selle eesmärgiga keskus ehitatigi, aga eesmärki täitis see koht ainult mõne aasta.»