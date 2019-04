Punktuaalselt perearsti korraldusi täitnud vanahärra sundis politseinikke akna kaudu korterisse ronima

Nimelt oli politsei saanud teate, et Tartus ei saada mõnda aega kontakti eakama härraga ning oli põhjust arvata, et ta võib olla abivajavas seisus. Telefonile härra ei vastanud ning koduuksele koputamistele keegi ei reageerinud. Korrapidaja kontrollis kiirelt, ega eakas härra mõnes raviasutuses viibi ning saatis abijõud mehe korterit kontrollima.

«Aknast korterisse sisenenud päästjatele vaatas voodist teki alt vastu muhelev härra, terve nagu purikas. Ta märkis, et perearst andis range soovituse olla mõned päevad voodirežiimil ja mitte liikuda. Sestap ei saanud ta tulla ka uksele ega vastata telefonile. Kui sagedamini räägitakse, et arste ei kuulata ja nende soovitusi ei järgita, näitas see härra ilmekalt, kui tähtis on parema tervise nimel arsti nõu täpselt järgida,» seisab postituses.