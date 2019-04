Ebaseaduslikult laienenud roosiaed ootab päästmist

Tartu Postimehele Põltsamaa roosiaia juhatuse liige Anneli Orasi asja selgitada ei soovinud. «Aktuaalsele kaamerale» antud intervjuus sõnas ta, et roosiaeda pidav OÜ Eesti Roos ei soovi riigile kuuluvat krunti osta. Ettevõtte 3,2-hektarine maa on juba piisavalt suur kohustus. «Ise saate aru, et ega see muruniitmine meile väga sisse ei too. Kui see on avalik haljasala, siis munitsipaal leiab ehk vahendid,» ütles Orasi AK-le.