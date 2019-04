Tartlased viivad inimesi nutipottidega teeteekonnale

Üheksa aastat tagasi lõi tartlane Mattias Lepp iduettevõtte Click and Grow ja sellest ajast peale on firmal olnud nii tõuse kui ka langusi. «See, et me siiani elus oleme, on ime. Kõige kihvtim turg on praegu Singapuris. Seal on täitsa ulmeline maailm. Väljend «Tule klikime metroojaamas» on tunginud juba tänavaslängi,» rääkis ettevõttega aasta hiljem liitunud ja selle innovatsioonijuhina töötav Priit Pedastsaar.