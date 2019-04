Veevärgi kopsakas kasum kulub peamiselt sajuvee ära juhtimiseks

Samas tekitavad veevärgi kasuminäitajad küsimuse, miks ei võiks seda arvestades olla vee hind Tartus veelgi soodsam? Tartu veevärgi juht Toomas Kapp selgitas, et erinevalt väiksemate veetarbijatega piirkondadest, kus kasutatakse veesüsteemide uuendamiseks suures osas eurotoetusi, peab Tartu veevärk hoidma linna veesüsteeme korras oma raha eest.

Samas ajal, mil kütus ja tööjõukulud on Eestist kallinenud, on joogi- ja reovee hinnad püsinud Tartus juba viiendat aastat muutumatuna. Kõige selle juures on Tartu veehind Eestis üks soodsaimaid: kuupmeeter vett maksab mõned sendid üle kahe euro. Samal ajal tuleb Elvas vee eest tasuda ligi kolm eurot kuupmeetri eest, Maardus kolm eurot ja 30 senti ning Jõgeval mõnikümmend senti alla nelja euro. Kõigis neis piirkondades müüvad vett eri ettevõtted.