Suur publikuhuvi toob «Pallase» näitusele lisaaja

Linnamuuseumis avatud näitus «Rõõm purustab mure. Kunstiühingu «Pallas» kogu» pidi muuseumi esialgsete plaanide kohaselt olema lahti käesoleva nädala pühapäevani ehk 7. aprillini. Inimeste huvi «Pallase» näituse vastu on aga osutunud üllatavalt suureks. Seepärast on näitus lahti pea kaks nädalat kauem ehk 20. aprillini.

Näitus on olnud avatud alates jaanuari teisest poolest. Kui eelmisel aastal külastas linnamuuseumi kolme esimese kuu jooksul 1475 inimest, siis tänavu on selle aja jooksul huvilisi olnud 3260.

Pallas on Tartu kunstiühing, mis asutati 1918. aastal. Teiste hulgas on ühingusse kuulunud ka Konrad Mägi, Aleksander Tassa, Ado Vabbe, Marie Reisik, Nikolai Triik, Ants Laikmaa, Kristjan Raud ja Eduard Rüga. Näitusele jõudis valitud hulk Pallase liikmete teostest. Näituse koostajad on Enn Lillemets ja Silja Paris.