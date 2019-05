Euroopa tippkorvpalliklubide järelkasv näitab Tartus oskusi

Euroopa klubikorvpalli absoluutsesse tippu kuuluvad Kaunase Žalgiris, Tel Avivi Maccabi või Berliini Alba pole Eestis just igapäevased külased. Kuid reedest pühapäevani on nad siin, et oma oskusi näidata Tartu Basket Cupil, mis esimest korda toimub maailma korvpalli katusorganisatsiooni FIBA egiidi all. Žalgiris, Maccabi ja Alba on üles andnud oma U13 vanuseklassi esindused.