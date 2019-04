Sünnipäeval kiirust ületanud mees sai kingiks trahvi

Möödus vaid mõni minut, kui Anvar Vakk mõõtis Peugeot'l kiirust, mis oli lubatust palju suurem, ning palus Tauno Säälikul auto kinni pidada.

Esimene trahv

Selgus, et autojuhil oli sünnipäev, kuid see teda menetlusest ei päästnud, ning koos liikluspolitseinikuga mindi operatiivsõidukisse pabereid täitma. Vaki sõnul sõitis noormees sama teelõiku iga päev ning oli veendunud, et lubatud sõidukiirus on 70 kilomeetrit tunnis. Edaspidi lubas patune autojuht teist teed kasutada.

Viiendad liiklustalgud Tartumaal. FOTO: Kristjan Teedema

Sääliku sõnul ei erinenud tänane hommik igast teisest päevast, mil väiksemaid kiiruseületamisi tuleb ette hulgaliselt. Säälik ja Vakk pidasid kinni mitu autot, kelle kiirus oli lubatust suurem. Autojuhtide vabandused olid erisugused, küll oli kiire tööle, teelõiku sõideti esimest korda või poldud lihtsalt tähelepanelik. Korrakaitsjad manitsesid autojuhte lubatud sõidukiirusest kinni pidama.

Sääliku sõnul kurdavad elamurajoonides kiiruseületajate üle kohalikud. «Huvitav on see, et kui tuleme kiirust mõõtma, siis on lubatud sõidukiiruse ületajad just kohalikud elanikud,» nentis Säälik.

Aga kas mõnes olukorras on kiiruseületamine põhjendatud? «Millises? Isegi kui naine hakkab sünnitama, on võimalik kutsuda kiirabi või politsei, kes sünnitaja ohutult haiglasse toimetab,» sõnas Säälik. Enamik kiiruseületamisi tuleb siis, kui inimestel on kiire. «Äratuskell tuleb pool tundi varasemaks sättida,» soovitas liikluspolitseinik.

Kilomeetri kauguselt

Vaki sõnul saab talgupäeval kasutusel oleva kiirusemõõtjaga rikkumise selgeks teha kilomeetri kauguselt. «Kaamera salvestab videopildi, millel on täpselt kirjas kellaaeg ja kiirus, vaidlemiseks siin ruumi pole,» sõnas ta. Vakk lisas veel, et selline kiirusemõõtja võimaldab seaduserikkumise selgeks teha veel enne, kui inimese silm politseinikke märkab. Kui talgupäeval olid korrakaitsjad väljas politseivärvides alarmsõidukiga, siis tavaliselt käiakse kiirust mõõtmas eraldusmärkideta Škoda Superbiga. «Paraku on pilt hoopis teine, kui oleme väljas eraldusmärkideta sõidukiga,» tunnistas Vakk.

Liikluspolitseinik Anvar Vakk kiirust mõõtmas. FOTO: Kristjan Teedema

Sääliku sõnul hoiatavad politsei eest nii teised autojuhid tulede vilgutamisega kui ka mobiilirakendus Waze. «Jõuame patrullida 10–15 minutit ja juba on Waze'is märge, kus väljas oleme,» rääkis ta. Sääliku sõnul ei tee talle pahameelt, kui autojuhid üksteist kiirust mõõtvate korrakaitsjate eest hoiatavad, pigem on probleem, kui hoiatatakse alkoholikontrolli eest. «Sellisel juhul oleme autojuhtidega rääkinud ja palunud seda mitte teha. Enamasti nad mõistavad.»