Tartu linnaraamatukogus saab peagi joonistada 3D pliiatsitega

3D pliiatsitega joonistamine arendab ruumilist mõtlemist, käte osavust, planeerimist ja kasvatab püsivust. Raamatukokku hangitud pliiatsid pärinevad firmalt 3Doodler, kus kasutatakse keskkonnasõbralikke materjale, seega on 3Doodler Start pliiatsid igati sõbralikud töövahendid ka väikestele, algajatele joonistajatele. Kasutatav täiteplastik sulab 60 kraadi juures ja materjal kõduneb mullas või kompostis kuni 60 päeva jooksul ning on loodussäästlik, sest on toodetud toiduainetööstuse jääkidest.