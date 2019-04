Tallinna maanteel algab uue möödasõiduala ehitus

Tegu on ligi viiekilomeetrise lõiguga Pikknurme ja Puurmani vahel, kuhu tuleb kaks 2 + 1 tüüpi möödasõiduala pikkusega 1,4 kilomeetrit.

Teelõigu ehitab maanteeameti tellimusel AS Nordecon. Pikknurme-Puurmani möödasõiduala ehituse objektijuht Filipp Lopatkin selgitas, et ehitustööde ajal on Pikknurme ja Puurmani vahel püsiv kiirusepiirang 70 km/h.