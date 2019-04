Selli jäätmejaamas tõusis aiaprahi hind paarkümmend korda

Miks on aiaprahi hind nüüd kakskümmend korda kallim? «Hinnad tekivad jäätmejaama operaatori leidmiseks korraldatud riigihankel,» selgitas Tartu linnavalituse keskkonnateenistuse juhataja Ülle Mauer. «Nagu pakkumused on, sellised on ka hinnad. Operaatoril on Aardlapalu endises prügilas üleandmistasu enam-vähem sama nagu jäätmejaamas, lisaks tuleb jäätmed sinna sõidutada.»